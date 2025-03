Sì al progetto, lavori all’asilo nido

La giunta di Tolentino ha approvato l’intervento di riqualificazione energetica dell’asilo nido "Il Cucciolo", redatto dai tecnici dell’ufficio area lavori pubblici e manutenzioni del Comune, per 28.400 euro. In parte sarà finanziato dalla Regione e in parte con fondi del Comunale. Il progetto è stato inserito nel programma del dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione della Regione, che ha concesso una quota del finanziamento per la sostituzione degli infissi del nido. "Continuiamo a lavorare con i nostri uffici e tecnici –ha detto il sindaco Mauro Sclavi – per intercettare fondi per la sistemazione del nostro patrimonio".