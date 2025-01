Sì al progetto per il parco Europa

"Il progetto definitivo per il restyling del parco Europa è stato approvato in giunta e dunque lo presenteremo in un’assemblea pubblica entro la fine del mese. Come avevo già anticipato, non sarà realizzato nessun playground e nemmeno il chiosco, perché ci siamo concentrati esclusivamente sulla riqualificazione arborea dell’area". Sono le novità che fornisce l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti, in merito all’intervento previsto nel parco Europa di Porto Recanati. Si tratta di un progetto che ammonta a ben 275mila euro, ed era stato annunciato in un primo momento a novembre del 2023. Ma all’epoca i residenti dell’omonimo quartiere avevano protestato in modo acceso contro l’amministrazione comunale, perché contrari all’installazione nell’area verde di un chiosco, di un anfiteatro e di due campi da gioco, inizialmente annoverati nella progettazione. In seguito l’amministrazione portorecanatese è tornata sui suoi passi e non realizzerà più queste strutture.

"L’intervento si focalizzerà nel mettere a nuovo l’illuminazione del parco Europa, così come nell’implementare il patrimonio botanico togliendo gli alberi malati e piantando nuovi arbusti – rivela l’assessore Riccetti –. Non solo: sul lato mare e sulla parte nord sarà tolta la siepe perimetrale dell’area verde, in quanto là sotto si accumulava spesso sporcizia di varia natura. Sempre sul lato mare sarà aperto l’ingresso principale del parco per connetterlo al lungomare Marinai d’Italia. Inoltre – osserva ancora – sarà realizzato un muretto di recinzione per fare in modo che, in caso di mareggiate, l’acqua e la sabbia non finiscano all’interno del parco Europa. Poi sarà costruita una area fitness, insieme a un’altra che avrà all’interno dei giochi per bambini".

A breve ci sarà una presentazione pubblica per illustrare nel dettaglio la progettazione e mostrarla alla cittadinanza. "Vogliamo farla il prima possibile, di sicuro entro questo mese – riprende l’assessore Riccetti –. Tuttavia dobbiamo approvare anche il piano delle opere pubbliche, indispensabile per poter arrivare all’approvazione del bilancio comunale. Quindi abbiamo programmato per mercoledì un incontro tra la giunta e gli uffici, proprio per chiudere definitivamente il piano delle opere pubbliche".

Giorgio Giannaccini