Sì al protocollo per i bimbi in auto

Firmato a Treia il protocollo "Forgotten Baby Syndrome". Si tratta di una iniziativa promossa dal consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Mozzoni, per prevenire e scongiurare il fenomeno dei bambini dimenticati in auto. Sul tema Mozzoni aveva presentato una mozione col gruppo Prima Treia concretizzatasi ora nella firma del documento: "Il protocollo impegna il Comune a promuovere momenti informativi nei confronti dei gestori dei nidi – scrive Mozzoni - e i gestori dei nidi 0-3 anni a predisporre in via sperimentale una strumentazione tecnologica adeguata che consenta di avvisare i genitori o chi per loro in caso di un’assenza non comunicata". Il protocollo ha una durata annuale ma propone delle pratiche che vanno a integrare l’obbligo di avere dispositivi anti abbandono in macchina e alle buone pratiche raccomandate dal Ministero della Salute per evitare l’amnesia dissociativa transitoria: "Vorrei ringraziare il Consiglio comunale per aver sostenuto con il voto unanime questa iniziativa e quanti si sono attivati per renderla possibile".

Gaia Gennaretti