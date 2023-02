Sì alla deroga per il numero minimo di alunni

Approvato l’emendamento di deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di insegnamento, nelle scuole del cratere sismico 2016, fino all’anno scolastico 20282029, per garantire una più efficace continuità didattica. "Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione in Senato dell’emendamento del senatore Sigismondi (FdI) al Dl Ricostruzione – commenta la sottosegretaria al Mef con delega alle zone terremotate Lucia Albano -. Grazie a questo intervento sarà finalmente possibile consentire la formazione di classi con un numero ridotto di alunni nelle aree del centro Italia duramente colpite dal terremoto nel 2016. Oggi con Fratelli d’Italia al governo finalmente riusciamo a dare risposte ai sindaci dei territori colpiti dal sisma che da anni lanciano il grido d’allarme sull’importanza di assicurare la presenza di presìdi scolastici anche nelle piccole realtà delle aree interne, evitando così lo spopolamento di quelle zone. I fondi necessari sono stanziati fino al 2029. Come ha recentemente ribadito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ci impegneremo senza riserve per evitare che ci siano territori di serie A e territori di serie B e per far sì che si possano garantire ovunque gli stessi servizi, primo tra tutti quello fondamentale della scuola. É solo un primo passo nel percorso di rivitalizzazione delle aree interne. Un ringraziamento doveroso va, per l’impegno costante, al collega Paolo Trancassini che non si è mai arreso nonostante le costanti bocciature ai nostri emendamenti durante la scorsa legislatura".