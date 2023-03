Sì alla mozione Pasqui pro cratere sismico

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la mozione presentata dai consiglieri Gianluca Pasqui (primo firmatario), Giacomo Rossi, Dino Latini e Jessica Marcozzi sullo stop ai bonus edilizi nel cratere sismico. La mozione, votata in modo compatto dalla maggioranza, è stata presentata a seguito dello stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi. Impegna il presidente Acquaroli e la giunta "a intervenire con urgenza affinché in sede di conversione del decreto legge, nel dibattito parlamentare possano essere apportate le opportune modifiche a tutela dei territori del sisma". "Lo stop alle agevolazioni sull’edilizia - dice Pasqui - rischia concretamente di mettere una pietra tombale sulla ripartenza dei territori colpiti dal sisma".