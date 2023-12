Sì alla precedenza per il Polisportivo. Varco sul mare l’intervento clou

Sì dei revisori dei conti del Comune e del dirigente dei Lavori pubblici alla variazione del bilancio presentata da Lavinia Bianchi per modificare il Piano delle opere pubbliche e tagliare gli 880.000 euro destinati a realizzare un campo di calcio in erba sintetica a Fontespina per investirli nella riqualificazione del Polisportivo. La regolarità contabile c’è e allora passa all’amministrazione comunale la palla (si è votato ieri sera, troppo tardi per riferirne) per decidere se ammettere o meno l’emendamento della consigliera di ’Siamo Civitanova’, lista della minoranza. Un passaggio delicato per il centrodestra perché dire no significa dare uno schiaffo a quel mondo di tifosi rossoblù che chiede la sistemazione dell’impianto, al momento non degno di una città come Civitanova e di una squadra ai vertici del campionato di Eccellenza.

Nel programma dei lavori previsti nel 2024, allegato al bilancio preventivo, l’intervento più importante però è la sistemazione del Varco sul mare. Sotto lo stesso codice collegato all’opera balla la cifra di 11.200.000 euro, di cui 6.700.000 da spendere per la pavimentazione stradale e per i servizi del borgo marinaro e della piazza; il resto, 4.500.000 euro, destinato invece alla nuova pavimentazione e al verde del Varco e delle palazzine liberty. Cifre sulle quali anche l’assessore Ermanno Carassai aveva espresso perplessità in fase di esame da parte della commissione dei Lavori pubblici. La somma prevista per il Varco è così composta: 1.783.000 euro dovrebbero arrivare dall’avanzo di amministrazione, 150.000 dall’avanzo di amministrazione da credito Iva per investimenti, 478.000 dalla devoluzione del mutuo dell’asilo di San Marone, 232.000 euro dalla devoluzione del mutuo dell’ex tetto del Rossini, 70.000 euro dalla devoluzione di un vecchio mutuo dell’acquedotto della Strada delle Vergini, 270.000 dall’Atac, 1.516.000 da un nuovo mutuo. Tra gli interventi inseriti nel 2024 anche la ristrutturazione del Ciccolini a Civitanova Alta per 1.500.000 euro, 720.000 per lavori di adeguamento alla casa studenti-anziani, 600.000 euro di investimenti in area portuale, 125.000 per nuovo marciapiede e asfalto di via Del Grappa, poi rifacimento asfalti in via Fontanella e via del Casone (55.000), di corso Garibaldi (240.000), di viale Vittorio Veneto (150.000). In totale, inserite opere per 46 milioni di euro, una cifra che non viene mai nemmeno lontanamente raggiunta a fine anno, a livello di esecuzione dei lavori.