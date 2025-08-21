Sì alla riqualificazione della palestra ex Gil. C’è il via libera della Soprintendenza

C’è il semaforo verde per il progetto di miglioramento sismico e rifunzionalizzione della palestra Boni ex Gil, a San Severino. È arrivato nei giorni scorsi infatti il parere positivo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il provvedimento, che riguarda l’immobile di via Virgilio Puccitelli che storicamente ha sempre ospitato le attività sportive come la pallavolo e la ginnastica, è stato rilasciato in risposta a una richiesta del Comune. L’intervento proposto ha l’obiettivo di recuperare la struttura danneggiata dal terremoto del 2016, che da diversi anni purtroppo è chiusa e inutilizzabile per via delle lesioni subite.

Il progetto approvato non si limita al consolidamento dell’immobile, ma prevede anche una riqualificazione completa, necessaria per riportare la palestra al suo ruolo di centro sportivo polivalente. I lavori includeranno il consolidamento delle strutture e la riorganizzazione degli spazi interni con la creazione di nuovi spogliatoi, depositi e uffici. Sarà realizzato anche uno spazio di ingresso e sarà sistemata l’area all’esterno della palestra, oggi adibita a parcheggio, in modo da renderla più fruibile per le varie discipline.

L’intervento prevede anche lavori destinati a migliorare l’accessibilità della struttura. La Soprintendenza ha autorizzato l’esecuzione delle opere indicando alcune prescrizioni, tra le quali la conservazione degli elementi storici. Il recupero della palestra Boni rappresenta un passo importante per la valorizzazione del centro della città di San Severino. Spesso in passato la struttura era stata anche oggetto di discussioni politiche sulla sua destinazione futura: da un lato, alcuni proponevano di farne un auditorium e casa della musica, altri invece, come l’amministrazione comunale, ritenevano che dovesse essere rispettata e mantenuta la vocazione di quella struttura, in cui generazioni di ragazzi erano cresciute e si erano allenate.

La palestra, una volta realizzati i lavori, potrà essere utile per rispondere alla carenza di strutture per gli allenamenti in città, più volte segnalata dalle numerose società sportive settempedane.

Gaia Gennaretti