Si allontana da casa, 63enne trovato morto dopo ore di ricerche

Messo in crisi da un momento di difficoltà economica, un uomo si è tolto la vita. Il maceratese 63enne era uscito di casa lunedì sera con la sua auto, e subito la moglie aveva dato l’allarme temendo il peggio. Dopo diverse ore di ricerche in tutta la città, il corpo purtroppo è stato ritrovato nella tarda mattinata di ieri, ormai senza vita, nei pressi di una gru vicino al parcheggio Garibaldi. Nell’auto del maceratese è stato trovato un biglietto, con il quale il 63enne ha tentato di spiegare i motivi del suo gesto. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e gli agenti della Squadra mobile, per gli accertamenti di legge necessari in casi del genere.

re. ma.