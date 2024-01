Si allontana da casa. Ritrovato dopo ore al lago di Castreccioni

L’allarme è scattato durante il pomeriggio di ieri, quando i familiari di un 44enne residente a Jesi, si sono preoccupati non avendo visto rientrare il loro congiunto che aveva lasciato la residenza, dirigendosi verso Cingoli alla guida della propria auto. Sono state avvisate le forze dell’ordine che da Jesi hanno allertato i carabinieri, quindi hanno avuto inizio le ricerche condotte dai militari con l’intervento dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Apiro. Le ricognizioni sono state gradualmente incentrate nella zona del lago di Castreccioni. Quando in uno spazio adiacente al bacino è stata vista un’auto in sosta, le indagini si sono sviluppate nei dintorni.

Verso le 18.30, i militari hanno rintracciato l’uomo che vagava, apparentemente disorientato e indenne, in uno scorcio di terreno sottostante al primo viadotto, in prossimità dell’invaso. Stando a quanto emerso, lo jesino si sarebbe diretto nella zona per effettuare un’escursione. Constatate le sue condizioni di salute, l’equipe degli operatori sanitari dell’automedica dell’ospedale di Cingoli lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "Carlo Urbani" di Jesi per essere sottoposto a una visita di controllo.

g. cen.