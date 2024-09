Si alza il sipario. Torna "Caro Teatro"

Con sei appuntamenti in programma tra ottobre e novembre all’Annibal Caro di Civitanova Alta, giunge alla ventiseiesima edizione la storica kermesse "Caro Teatro", organizzata dall’associazione Piccola Ribalta con la collaborazione e sostegno di Comune e Azienda Teatri e il contributo di alcuni sponsor.

"Le presenze sono sempre in crescita – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica nella presentazione di ieri –. E quando citiamo Piccola Ribalta, come non menzionare l’amico Luigi Ciucci, prematuramente scomparso, un punto di riferimento per la stessa associazione". Il via domenica 13 ottobre, alle 17.30: a cura della Compagnia "Costellazione" di Formia, va in scena "La cattedrale", regia di Roberta Costantini e Marco Marino, spettacolo tratto da "Notre Dame de Paris". Si prosegue domenica 20 ottobre, stesso orario con "Bianca B.", a cura della Compagnia "Al Castello" di Foligno. Con la regia di Claudio Pesaresi, protagonista della vicenda è un’adolescente avvolta da conflitti e contraddizioni. Domenica 27 ottobre (17.30), ecco "Il mercante di Venezia" di Shakeaspeare interpretato da "L’Archibugio Compagnia Teatrale" di Lonigo (Vicenza), regia di Giovanni Florio; il 3 novembre in città alta arriva "La locandiera e gli amorosi", una rivisitazione dell’omonima opera di Carlo Goldoni a cura della Compagnia "Prototeatro di Montagnana" (Padova). "Buon Natale" di Alan Ayckbourn, regia di Alessandro Di Spazio, è un prodotto di teatro comico in calendario il 10 novembre alle 17.30. Sul palco, l’associazione culturale "Luci della Ribalta" di Bolzano.

L’atto finale porta il nome di "C’era una volta a Varsavia", regia di Gianni Della Libera, interpretazione della Compagnia "Colonna Infame" di Conegliano (Treviso). L’appuntamento, domenica 17 novembre alle 17, quando il pubblico avrà visione di una commedia che mette in luce l’assurdità del nazismo e della guerra. In quella occasione sarà premiata la compagnia vincente.

"Sono giunti sul tavolo 66 lavori teatrali – ha detto il presidente di Piccola Ribalta Antonio Sterpi – e abbiamo dovuto fare una cernita. Sono emozionato per questa edizione".

Il giorno precedente (alle 18 all’Auditorium di Sant’Agostino) un tributo sarà riconosciuto alla poesia vincente del concorso nazionale "Città di Civitanova Marche". Plausi all’iniziativa da Maria Luce Centioni e Paola Recchi dell’Azienda Teatri, dal maestro Samuele Dutto e da Debora Falcetta di Banca Macerata. Abbonamento 50 euro, biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro.

f. r.