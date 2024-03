Si amplia la filiale Mediolanum di corso Cavour

Aperti i nuovi locali della banca Mediolanum in corso Cavour alla presenza del regional manager Nicola Vallardi e il national manager Giovanni Marchetta. La banca, dopo l’inaugurazione, ha aperto i nuovi locali ai clienti per far visionare loro la struttura, organizzando anche attività come tour virtuali di Macerata e una degustazione di vino in collaborazione con la cantina Degli Azzoni. I nuovi locali della banca hanno al loro interno sette uffici. La filiale di corso Cavour conta 27 dipendenti: 17 family banker e 10 assistenti. All’apertura era presente anche il direttore della filiale Giovanni Salvucci.

L’ampliamento dell’ufficio si inserisce nella volontà da parte della banca di investire ulteriormente nella regione attraverso una presenza concreta e in crescita e che sia di riferimento per i risparmiatori. L’obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre la banca rivolge alle persone e ai loro progetti di vita. Un’attenzione analoga è rivolta anche alle eccellenze imprenditoriali della città e della regione alle quali la banca offre un approccio integrato di servizio, funzionale al loro sviluppo.