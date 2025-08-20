Si apre il sipario sul Ginesio Fest. Sei giorni all’insegna del furore

Su il sipario a San Ginesio, il "borgo degli attori", per il Ginesio Fest. Da oggi, alle 18 con la cerimonia di inaugurazione, a lunedì, spettacoli, laboratori e incontri animeranno il cuore del paese seguendo il fil rouge del tema di quest’anno: furore. Si parte questa sera alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino, con "Pinocchio", uno dei titoli storici del Teatro del Carretto, diretto da Maria Grazia Cipriani. Domani, all’auditorium, alle 18 "Katzelmacher" di Rainer Werner Fassbinder, con la regia di Leonardo Lidi (direttore artistico del Ginesio Fest) e la produzione del Teatro Stabile di Torino, in debutto nazionale. Alle 21.30 "Altri libertini", adattamento scenico dal celebre testo di Pier Vittorio Tondelli, con la regia di Licia Lanera.

Venerdì alle 16 alla libreria "Tra le righe" presentazione del libro "Neurolocig park" alla presenza dell’autore Lorenzo Bartoli; alle 18 all’auditorium debutto nazionale di "Un anno con tredici lune", ancora da Fassbinder e ancora con la regia di Leonardo Lidi (in accordo con Arcadia & Ricono srl per gentile concessione di Verlag der Autoren). Al chiostro alle 21.30 va in scena "Stuporosa", firmato dal coreografo Francesco Marilungo e coprodotto da Körper e Fabbrica Europa.

Sabato si apre alle 18 con due appuntamenti in parallelo: "SdisOrè" di Giovanni Testori all’auditorium e la restituzione del laboratorio per bambine e bambini (6–12 anni) a Colle Ascarano. Alle 19.15, all’Oratorio San Filippo Neri, è in programma il debutto nazionale di "Primo studio – Io uccido i giganti", adattamento teatrale dell’omonimo fumetto di Joe Kelly; alle 21.30 al chiostro di Sant’Agostino "Radici".

Domenica alle 16.30, nella palestra dell’istituto "Gentili – Tortoreto", si svolgerà la restituzione del laboratorio per attori Island 2. Furore. Alle 18 all’auditorium "Bubikopf – Tragedia comica per pupazzi". Alle 21.30 al chiostro "Wonder Woman". scritto da Antonio Latella e Federico Bellini.

Lunedì, 25 agosto, giorno della festa del patrono, ai giardini SS. Tommaso e Barnaba ci saranno tre repliche di "Arcipelago" (alle 16, 17.30 e 21.30). Alle 18, nella palestra della scuola "I’ve loss of attention", il nuovo lavoro del Collettivo Effe con testi e regia di Giulia Odetto. Alle 19 è prevista la restituzione del laboratorio per adolescenti (13–19 anni), "Furore", a cura di Ilaria Cecere. La serata conclusiva si apre alle 20.30 al chiostro di Sant’Agostino con la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio San Ginesio "All’arte dell’attore" e si chiude con il concerto "La buona novella!" dei Perturbazione.

I due vincitori dell’edizione 2025 sono Mariangela Granelli e Davide Enia. Tra le novità, l’avvio di una collaborazione strategica con Fondazione Piemonte dal Vivo, che debutta al festival con un articolato Focus Piemonte, domenica alle 11.30 nella sala consiliare. Interverranno Matteo Negrin (direttore di Piemonte dal Vivo), Leonardo Lidi (direttore artistico del festival), Isabella Parrucci (fondatrice del Ginesio Fest), le compagnie ospiti e numerosi operatori nazionali. A moderare, l’attore Christian La Rosa, già protagonista dei dialoghi artisti-pubblico nelle precedenti edizioni.