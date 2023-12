Si apre la quinta stagione lirica al teatro Rossini con Sorichetti. Applausi a scena aperta per Rigoletto

Inaugurata dal Rigoletto la stagione lirica Civitanova all’Opera. Sabato al teatro Rossini la prima dell’opera verdiana. Spettacolo aperto dall’Inno di Mameli eseguito dall’orchestra sinfonica Puccini, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, quindi si è alzato il sipario sulla scenografia curata dal civitanovese Sauro Maurizi e sulla compagnia di canto. "Vi ringrazio per gli applausi, per noi questa è stata una recita speciale, con un cast stellare. Civitanova all’Opera sta crescendo, grazie a voi e a tutti i nostri sostenitori", sono state le parole di Sorichetti.

Prossimi appuntamenti con Civitanova all’Opera sabato 30 dicembre, con il tradizionale Concerto di Capodanno al teatro Annibal Caro, e sabato 27 gennaio, con la messa in scena al Rossini de L’elisir d’amore, opera lirica in due atti di Donizetti. Biglietti online su www.ciaotickets.com, nei punti vendita del circuito e alla biglietteria del teatro Rossini. Civitanova all’Opera è promossa dal Comune col sostegno della Regione, in collaborazione con l’Azienda Teatri e organizzata da Marche all’Opera.