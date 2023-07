Si apre una voragine sotto a un camion in via Querini

Sprofonda l’asfalto in via Querini. Una voragine si è aperta sotto la ruota anteriore di un camion della Nicolai Srl, una ventina di tonnellate di stazza, che quando è transitato lungo la strada del quartiere di Fontespina è affondato nella buca. L’operazione di recupero è stata effettuata sotto l’assistenza dei vigili del fuco di Civitanova e con l’ausilio del personale dell’Atac che è intervenuto con materiale inerte utilizzato per il riempimento della buca, così da facilitare l’uscita del camion dalla trappola. Il cedimento dell’asfalto è stato quasi sicuramente causato da una recente rottura della rete idrica lungo la via, con l’acqua fuoriuscita che ha eroso il terreno sotto l’asfalto, rendendolo fragile al passaggio dei veicoli e al transito del mezzo pesante si è verificato il crollo. L’emergenza è scattata intorno alle 15 di ieri e la via è stata chiusa per effettuare i lavori di sistemazione.