Si aprono le porte del liceo Cantalamessa, studenti protagonisti

Open day in notturna per il liceo artistico Cantalamessa. Nel primo degli appuntamenti organizzati per quest’anno scolastico, sono stati presentati alle famiglie presenti gli indirizzi di cui l’istituto è composto: Architettura e ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design dei metalli e Design della moda. Da segnalare la partecipazione attiva di diversi studenti del liceo, che hanno dialogato con gli intervenuti e mostrato le varie attività ai ragazzi più piccoli. La prossima giornata di scuola aperta è prevista per il pomeriggio di sabato dalle 16 alle 19. Vista l’affluenza, è consigliata la prenotazione, che si può effettuare facilmente visitando la pagina principale del sito dell’istituto.