Si avvicina la riapertura del distributore di benzina in centro

Stando a quanto dichiarato dal sindaco Michele Vittori ("La riapertura è prevista entro la prossima settimana") all’inizio della riunione del Consiglio comunale di lunedì scorso, è il dirittura d’arrivo l’entrata in funzione dei distributori di carburanti, l’unico in attività nel centro storico di Cingoli (nella foto) e quello a servizio della frazione Troviggiano, chiusi dallo scorso gennaio per il decesso del titolare di entrambi.

Il sindaco Vittori, considerato che, in particolare, la chiusura dell’impianto situato sotto le mura urbiche era un problema molto importante non solo per i residenti e per le esigenze di servizi e operatori pubblici e privati (trasporto scolastico, mezzi di soccorso e militari), si è impegnato seguendo l’evolversi della situazione con l’azienda e stimolandone l’interesse per una propizia soluzione.

Quindi ora sono in fase di completamento i necessari lavori per la riattivazione della struttura adiacente a Porta Piana, e intanto dalla compagnia petrolifera è stato definito il rapporto col nuovo gestore, un cingolano giovane e volenteroso che si sarebbe preoccupato di assumere anche un collaboratore per l’esecuzione dei rifornimenti all’utenza nelle due postazioni, complete di self-service.

Durante il periodo d’interruzione dell’indispensabile servizio, per rifornirsi di carburante bisognava raggiungere gli impianti nelle frazioni San Vittore o Grottaccia (compiendo una trentina di chilometri avanti e indietro) o quello a Coste di Staffolo lungo la strada per Jesi, a una quindicina di chilometri da Cingoli. Il nuovo impianto è un servizio molto atteso da tutta la collettività.

