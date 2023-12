Si avvicina la ricostruzione della Collegiata: previsti lavori per 7,38 milioni di euro

La Collegiata di Santa Maria Assunta, monumento-simbolo nel centro storico di San Ginesio, arriva in Conferenza dei servizi. La data è fissata per giovedì 28 dicembre. "Un passo fondamentale verso l’approvazione del progetto di ricostruzione – spiega la struttura commissariale -. Lo storico edificio, non solo un luogo di culto ma anche simbolo del patrimonio culturale e artistico della regione, si avvia a ricevere un intervento di restauro e consolidamento sismico dopo i danni subiti nel 2016". I lavori di ricostruzione ammontano a 7,38 milioni euro, soggetto attuatore è l’arcidiocesi di Camerino-San Severino. Particolare attenzione sarà dedicata al restauro degli affreschi e degli elementi artistici interni. "Le chiese rappresentano dei presidi insostituibili - commenta il commissario straordinario Guido Castelli -. Si tratta di una visione condivisa anche con il presidente della Regione Francesco Acquaroli e con monsignor Francesco Massara". "Grazie all’impegno di tutte le istituzioni coinvolte, e in particolare del commissario Castelli – aggiunge il vescovo - finalmente San Ginesio potrà vedere presto l’inizio dei lavori della Collegiata, uno dei capolavori più belli del Centro Italia". "Siamo arrivati alla fine di un percorso che porterà San Ginesio a riavere la sua Collegiata – conclude il sindaco Giuliano Ciabocco -. È questo il segnale della rinascita di una comunità. La Collegiata sarà anche un volano importante per tutti coloro che visitano San Ginesio visto l’immenso patrimonio che vi è esposto". Il complesso comprende anche la torre civica e l’edificio che ospita il comando dei carabinieri.

Lucia Gentili