Si avvicina l’ora di Clown&Clown. La parata musicale accende la festa

Spettacoli di clownerie, circo contemporaneo e teatro di strada, eventi di piazza, concerti, workshop, conferenze e iniziative per le scuole. Tutto questo è "Clown&Clown", il festival che da 21 anni trasforma per una settimana il piccolo borgo di Monte San Giusto nella "Città del sorriso". Un totale di sessanta spettacoli con oltre trenta artisti coinvolti, tra i quali Mister David and The Family Dem, la compagnia italo-argentina Teatro nelle Foglie, l’argentino Tomate e gli svizzeri Panorama Kino Theatre.

Tra gli ospiti speciali Angelo Pisani, del famoso duo comico Pali e Dispari, e Silke Pan, acrobata tedesca che ha reinventato la propria carriera dopo un grave incidente che le ha provocato una lesione spinale. Partner speciale di questa edizione sarà anche il Resto del Carlino, nell’ambito di una collaborazione volta a valorizzare il territorio e la cultura e in occasione delle celebrazioni dei 140 anni del nostro giornale. Ad aprire la nuova edizione di "Clown&Clown" che quest’anno avrà come tema le connessioni, domenica alle 15, sarà la tradizionale parata musicale con la locale Banda Ottavio Bartolini e la band MistraFunky, seguiranno le inaugurazioni delle mostre fotografiche nei vicoli del borgo e spettacoli, con la magia comica dello Stramagante Mr. Dudi e l’irriverente inglese Mr. Bang nella piazza principale, la compagnia Madame Rebinè con il suo "Il giro della piazza" nel Pala Coface Cirkus (alle 17), il tendone da circo del Festival allestito nel piazzale delle Poste grazie al sostegno dell’agenzia Coface di Macerata. Alle 19 si prosegue con l’AperiClown e musica in piazza insieme alla Fiat Banda, fino alle 21.30 in cui si svolgerà il tradizionale conto alla rovescia per l’accensione del naso rosso sul campanile della chiesa. Nelle serate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, al Pala Coface Cirkus andrà in scena il ClownFactor, il contest riservato ai talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che vedrà sfidarsi sei artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri. Il primo grande appuntamento di piazza, invece, sarà l’esplosione di colori, in programma sabato 4 ottobre alle 18 ai giardini.

Come da tradizione il festival si concluderà domenica 5 ottobre con i "Rimbalzi di gioia", un grande spettacolo ricco di artisti e di sorprese che culminerà con l’emozionante mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza. Presentato dai comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro, l’appuntamento prevede la partecipazione di Angelo Pisani, di Mister David and The Family Dem, del clown argentino Tomate e di Silke Pan. Durante lo spettacolo verrà conferito il Premio "Clown nel Cuore" 2025 a Luca Trapanese, attivista, scrittore e assessore alle Politiche sociali a Napoli, noto per la sua storia di amore e coraggio insieme alla figlia Alba.