Si balla in piazza a Tolentino con i disc jockey degli anni '80-'90

Un omaggio alle due discoteche che negli anni ‘80 e ‘90 hanno animato le notti maceratesi. Domani, in piazza della Libertà a Tolentino, si ritroveranno i dj e tutti coloro che nel tempo hanno collaborato con l’Imagine di Tolentino e il Tartaruga di Macerata. "La notte siamo noi. Figli delle stelle" è il titolo della cena-spettacolo che vedrà alternarsi sul palco disc jockey come dj Guazz, che ha curato la regia della manifestazione, dj Enrico Filippini, dj Sandro Pieroni, dj Ciala, dj Emiliano Effe, dj Andrea Raggi e dj Andrea Falcetelli. A presentare, Luca Romagnoli. Saranno presenti anche Maurizio Tosoroni, Silvano Andreucci, lo staff dell’Imagine e del Tartaruga; Fabio Renzetti con la spritz-mobile e la beetle-mobile, due auto d’epoca trasformate in bar, proporrà cocktail appositamente ideati per questa festa revival. L’appuntamento, promosso dal Comune, servirà anche per ricordare Mario Attili, Francesco Battista, Rodolfo Craia e Roberto Scocco. I posti a disposizione per la cena sono terminati, ma l’ingresso allo spazio spettacolo è libero, con inizio alle 21.