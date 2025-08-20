Si barrica in casa armato e minaccia il coinquilino

Si barrica in casa con un coltello e minaccia il coinquilino. Prezioso e tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che mettono in atto un’attenta mediazione. Paura ieri mattina nel centro storico di Petriolo, in corso Umberto I. Un giovane di origini marocchine, per cause in corso di accertamento, si è chiuso nell’abitazione che condivide con un altro ragazzo. Ha dato in escandescenze, in un evidente stato di alterazione psicofisica: ha prima cominciato a urlare e poi a fare danni sulle scale. A dare l’allarme sarebbe stato proprio il coinquilino, che ad un certo punto si sarebbe visto puntare il coltello contro. Nelle vicinanze, per servizi ordinari, si trovava la polizia locale, intervenuta subito. Sul posto sono arrivate anche tre pattuglie di carabinieri, quella della stazione locale (Mogliano-Petriolo), insieme ai colleghi da Corridonia e al Nucleo operativo radiomobile di Macerata, oltre all’automedica e al personale della Croce Rossa. Commercianti e residenti del centro si sono preoccupati, sentendo le urla e sapendo che il marocchino era comunque armato. Questi non voleva saperne di aprire la porta ma, grazie a una sensibile attività di mediazione, i carabinieri sono riusciti a conquistare la sua fiducia. E a entrare in casa. Dopo due ore di negoziazione all’interno dell’appartamento, il ragazzo si è calmato e ha accettato di essere aiutato dai soccorritori. Un accompagnamento volontario in ospedale, al pronto soccorso di Macerata, per i dovuti accertamenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Continuano le indagini da parte dell’Arma – il cui intervento ha scongiurato il peggio – per comprendere le cause della vicenda. Da chiarire quali provvedimenti saranno presi nei confronti del giovane.