Si cerca una nuova sede per la centrale del 118

La situazione è nota già da tempo. L’edificio in cui ha sede la centrale operativa del 118, contiguo all’ospedale di Macerata, non è antisismico. Non è una cosa da poco. La legge, infatti, prevede che le strutture deputate all’emergenza, proprio perché tali, non solo devono essere antisismiche, ma lo devono essere più di altre costruzioni, devono resistere anche alle scosse più forti. Ecco perché ieri, il commissario straordinario Asur, Nadia Storti, con propria determina ha avviato la procedura per "contrarre una locazione passiva di immobile da destinare a sede della centrale operativa del 118 di Macerata". Lo ha fatto richiamando anche il recente sciame sismico di novembre, evidenziando che risulta opportuno rinnovare la ricerca degli spazi necessari per una struttura che "attende ad una funzione strategica, specie in caso di eventi calamitosi". "In realtà sono almeno dieci anni che si cerca una soluzione. Nel corso del tempo sono state fatte diverse ipotesi, si era anche pensato di utilizzare la palazzina ex malattie infettive, ma senza riuscire a trovare una soluzione. Già due anni fa era stata avviata una procedura analoga a quella attuale, ma il bando è andato deserto", spiega il responsabile del 118, Ermanno Zamponi. Quello pubblicato ieri indica quelli che sono considerati gli elementi essenziali dell’immobile che dovrà ospitare la centrale operativa. Innanzitutto, deve essere adeguato dal punto di vista sismico e impiantistico, e non deve avere amianto nei pavimenti, nei rivestimenti o in qualsiasi altra parte. La superficie richiesta è di 450 metri quadrati, ai quali aggiungerne altri 150 scoperti per parcheggiposti auto. Deve essere ubicato nel centro abitato di Macerata o ad una distanza massima di otto chilometri stradali (o otto minuti di tempo di percorrenza) dall’ospedale.

L’auspicio è che questa volta qualcuno si faccia avanti, considerato che nell’articolazione del sistema sanitario, il 118 è un pilastro fondamentale, decisivo per salvare la vita alle persone. Ogni giorno per coprire il servizio, che fa capo ad una centrale unica, 24 ore su 24 in tutta l’Area Vasta 3 sono in campo 35 medici (meno di quanti ne prevede l’organico), 66 infermieri, 72 volontari, distribuiti su tre turni, con 23 ambulanze (8 con medico e infermiere, 3 con infermiere e 12 equipaggio con il volontario). A questi bisogna aggiungere, altri 6 infermieri in centrale, 6 operatori radio, 4 addetti al Cct (Centro coordinamento trasporti, un braccio operativo della centrale) e, naturalmente, gli autisti.

Franco Veroli