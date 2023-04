Si cercano aiuto cuochi e addetti alle paghe

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda di Appignano cerca giovane operaio apprendista verniciatore, età max 29 anni, codice offerta 1362311, scadenza 30 aprile). Un operaio per la conduzione macchine movimento terra, escavatori, bobcat, rulli con esperienza nel settore, richieste patenti C - E (E solo preferenziale), titolo preferenziale patentino macchine movimento terra (codice offerta 3642485, scadenza 1 maggio). Azienda di produzione e vendita all’ingrosso di prodotti confezionati cerca rappresentante commerciale, età 20-45 anni, patente B e auto propria, (codice offerta 4776833, scadenza 1 maggio). Agenzia di consulenza fiscale cerca un addetto alle paghe con esperienza; diploma scuola superiore, patente B (codice offerta 3338512, scadenza 2 maggio). Ristorante di Cingoli cerca aiuto cuoco con minima esperienza; tempo determinato rinnovabile o apprendistato (codice offerta 1354189, scadenza 2 maggio). Inviare curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.