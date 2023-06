Si cercano badanti e addetti alle pulizie

Centro per l’impiego di Macerata. Famiglia di Mogliano cerca badante convivente con esperienza per anziana in carrozzina, non autosufficiente, affetta da morbo di Parkinson (codice offerta 5146051, scadenza 11 giugno). Impresa di pulizie ricerca una addettoa alle pulizie di uffici con esperienza e automunitoa; contratto a tempo determinato, trasformabile (codice offerta 4155262, scadenza 11 giugno). Si cerca una ragionierea contabile con esperienza, anche minima. Sede di lavoro: Mogliano (codice offerta 2393492, scadenza 11 giugno). Studio commerciale di Corridonia cerca contabile, esperienza preferibile ma non indispensabile. Richiesto diploma in ragioneria eo laurea in materie economiche (codice offerta 1611605, scadenza 12 giugno). Bar gelateria di Corridonia cerca barista part time (no festivi) con esperienza, anche minima per contratto di apprendistato (codice offerta 761543, scadenza 12 giugno). Inviare curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.