Si cercano banconista, badante e autista di bus

Centro per l’impiego di Macerata. Famiglia di Morrovalle cerca una badante con esperienza per signora anziana non autosufficiente. Età 40-60 anni, italiano più che buono (codice offerta 489353, scadenza 20 ottobre). Supermercato con sede a Macerata cerca un banconista (codice 2903801, scadenza 21 ottobre). Servizio di ristorazione cerca una persona con profilo barista-cameriere. Richiesta esperienza anche minima (codice 3876743, scadenza 22 ottobre). Servizio di ristorazione cerca un aiuto pizzaiolo con esperienza, anche minima (codice 3876744, scadenza 22 ottobre). Azienda trasporti di Cingoli cerca conducente di autobus con patente D, CQC e carta tachigrafica. Richiesta capacità di guidare autobus fino a 12 metri, preferibile esperienza specifica (codice 439579, scadenza 23 ottobre). Azienda cerca un serigrafo con esperienza. Si valutano anche profili senza esperienza ma under 29 anni per apprendistato (codice 3943222, scadenza 23 ottobre). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.