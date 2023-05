Si cercano muratori bagnini e camerieri

Centro per l’impiego di Civitanova. Un bagnino di stabilimento balneare per stagione estiva, sistemazione e pulizia della spiaggia; contratto a tempo determinato, full time. Sede di lavoro Civitanova (codice offerta 331729, scadenza 19 maggio). Un aiuto cuoco di ristorante, con esperienza di almeno un anno; disponibilità al tempo pieno e a lavorare nei giorni festivi (offerta 501795, scadenza 20 maggio). Camerieri di ristorante, con esperienza di almeno un anno; disponibilità al tempo pieno e a lavorare nei giorni festivi (offerta 501795, scadenza 20 maggio). Azienda del settore metalmeccanico cerca una impiegata amministrativacontabile, diplomata in ragioneria, part time 20 ore (offerta 179695, scadenza 21 maggio). Si cerca un apprendista muratore sede di lavoro Potenza Picena con cantieri regionali (offerta 475604, scadenza 21 maggio). Un addetto alla spiaggia, dal giovedì alla domenica (offerta 1571493, scadenza 22 maggio). Inviare il curriculum a: [email protected]