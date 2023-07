Si chiude "Al tramonto al museo", oggi la visita al teatro Lauro Rossi

Oggi c’è l’ultimo appuntamento della rassegna "Al tramonto al museo" con una esclusiva visita del Teatro Lauro Rossi, a cura di Sistema Museo, che per tutti venerdì del mese di luglio ha organizzato dei tour dedicati ai musei e alle bellezze di Macerata. Oggi è in programma l’ultima tappa, con il teatro che sarà eccezionalmente aperto al pubblico, alle 19, per una visita guidata. "Dalla sua costruzione fino al giorno d’oggi, questo magnifico teatro è sempre stato protagonista della vita maceratese – dicono gli organizzatori –: non resta che scoprirne insieme la storia". La quota di partecipazione è di 6 euro. La prenotazione è altamente consigliata (0733.060279 o [email protected]).