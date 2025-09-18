Si chiude il sipario sul Teatro Instabile

Dopo oltre trent’anni di attività, la compagnia del Teatro Instabile di Recanati chiude definitivamente il sipario. A darne l’annuncio è Roberto Tanoni, anima del gruppo e figura di riferimento per il teatro locale, che con parole intrise di rammarico traccia un quadro drammatico della situazione delle compagnie amatoriali recanatesi: costi insostenibili, abbandoni dettati dalla stanchezza e, soprattutto, un ricambio generazionale che non arriva.

"Non ci sono più le condizioni per andare avanti – spiega Tanoni –. L’età, le difficoltà organizzative, ma soprattutto la mancanza di sostegno hanno logorato ogni energia. Se non c’è qualcuno che traina un’associazione, inevitabilmente finisce". Il nodo più doloroso riguarda il teatro Persiani, cuore culturale di Recanati, ma inaccessibile per chi non appartiene ai grandi circuiti professionali. "Solo entrare significa partire da circa 2mila euro di spese tra sicurezza, tecnici e impianti. Una cifra insostenibile per una compagnia amatoriale, che rende lo spazio esclusivo e proibitivo per chi, come noi, vorrebbe offrire cultura alla comunità". Eppure, Tanoni non si stancherà mai di mettere in evidenza come la sua compagnia, come anche le altre, si è mossa sempre con spirito volontaristico e con l’intento di devolvere un aiuto economico alle associazioni e cooperative che operano nel sociale a sostegno della disabilità.

Non sono mancati progetti ambiziosi: tra questi "Leopardi", uno spettacolo itinerante dedicato al poeta recanatese, con personaggi e suggestioni che dialogavano con la Luna e con il Colle dell’Infinito. Un lavoro accolto con entusiasmo in altri Comuni marchigiani, ma ignorato proprio nella città natale di Giacomo. "Abbiamo fatto tante richieste per replicarlo a Recanati, senza mai ottenere risposta. Altrove ci hanno accolto, qui no. È proprio il caso di dire: nemo propheta in patria".

Le amarezze non finiscono qui. Anche la recente rassegna regionale organizzata dal Gat Marche ha visto Recanati esclusa: "A Macerata il Comune ha concesso gratuitamente il Lauro Rossi, così come tanti altri teatri marchigiani. Da noi, invece, servivano 800 euro solo di spese tecniche. Così abbiamo perso l’opportunità di ospitare in città spettacoli di qualità a costi popolari, con biglietti da 6 euro". Il sipario che cala sul Teatro Instabile non è solo la fine di una compagnia, ma il simbolo di un tessuto culturale che rischia di impoverirsi. "Il rammarico è enorme – conclude Tanoni – perché a Recanati chi fa teatro amatoriale non trova considerazione. Non oggi, ma da sempre. E questa mancanza pesa come un macigno".

Asterio Tubaldi