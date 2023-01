Si danza al teatro Annibal Caro: ospite Anna Maria Prina

Al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta sabato e domenica ritorna un grande momento formativo dedicato alla danza classica (seconda edizione). Verrà ospitata Anna Maria Prina, milanese, direttrice per 35 anni della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano, dopo essere stata ballerina nel massimo teatro italiano. Tra i suoi allievi alcuni vere e proprie "étoile" come Roberto Bolle e Massimo Murru. "Anna Maria Prina – dice l’organizzatrice Giosy Sampaolo – è un’eccellenza della danza classica mondiale". E’ stata la prima ballerina solista italiana a danzare in Russia nel Novecento". Nel 1963, infatti, è stata una delle cinque ballerine prescelte dalla Scala – nel cui corpo di ballo è entrata a 17 anni – per il programma di scambio della Scala con il Teatro Bolshoi di Mosca. Ha calcato anche il "Mariinskij" di San Pietroburgo. Nel teatro civitanovese Prina terrà due giorni di master class dedicata agli studenti di danza a partire dagli 11 anni, suddivisi per livello, con la presenza della pianista Ilaria Baleani, che suonerà dal vivo per accompagnare le lezioni. La master class è realizzata con il patrocinio del Comune e dei Teatri di Civitanova. Informazioni e iscrizioni al 339.5008195.

Ennio Ercoli