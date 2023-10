Si denuda davanti ai passeggeri del pullman: patteggia la pena

Tra i passeggeri che scendevano dai pullman, e quelli in attesa di prenderne uno, si era denudato e aveva iniziato a toccarsi. Per questo un maceratese 78enne è finito sotto processo, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto era successo il 7 settembre del 2020. Poco prima delle ore 20 due carabinieri, liberi dal servizio, si erano recati al terminal dei bus vicino ai giardini Diaz, per andare in pullman a Civitanova. Ma mentre erano in attesa avevano notato il pensionato che, nei pressi una pensilina destinata ai passeggeri in attesa, si era abbassato pantaloni e mutande e aveva iniziato a masturbarsi. Avevano dunque chiamato una pattuglia e i carabinieri, intervenuti sul posto, avevano identificato il pensionato e lo avevano denunciato: la stazione dei bus di piazza Pizzarello è sempre frequentata da tantissime persone, tra cui anche molti minorenni per i quali lo spettacolo avrebbe potuto essere poco pedagogico. L’altro giorno per lui si è chiuso il processo, davanti al giudice Domenico Potetti. L’avvocato difensore Lucia Pettinari ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a due mesi e venti giorni di reclusione.