"Si deve riqualificare la piazza, ma senza penalizzare le attività"

"Per il centro storico è necessario sviluppare le attività commerciali già presenti e fare in modo che ne arrivino di nuove. Ma il progetto sembra sottovalutare questo aspetto: togliere una trentina di parcheggi senza prima elaborare una soluzione operativa (percorsi meccanizzati e navette) che aiuti ad andare alla farmacia comunale o in banca, significa mettere in seria difficoltà tali attività invece di supportarle". A dirlo è Roberto Pierini, componente della segreteria del Pd di Potenza Picena, che si esprime così in merito all’intervento di restyling previsto in piazza Matteotti, dal costo di 675mila euro, finanziato con i fondi della Rigenerazione urbana. Proprio una decina di giorni fa, il Comune ha fatto sapere che è stato aperto l’avviso pubblico per affidare i lavori a una ditta, in quanto nel frattempo è stato già approvato il progetto definitivo ed esecutivo. "La riqualificazione di piazza Matteotti, a primo impatto, sembra un progetto apprezzabile dal punto di vista puramente estetico – scrive in un comunicato Pierini –, così come è apprezzabile che ci sia un primo passo verso la pedonalizzazione. Tuttavia non si può prescindere dal fatto che l’unica qualità della piazza (l’ampiezza) verrà fortemente compromessa: separare fisicamente la parte pedonale da quella carrabile pregiudicherà ogni uso che ora ha la piazza (concerti e manifestazioni come Grappolo d’Oro). E impedirà pure di riportare in piazza il mercato del martedì, che sicuramente potrebbe incentivare una maggiore fruizione del luogo". Per questo motivo, Pierini si domanda con fare un po’ polemico: "Non sarebbe stato più opportuno partire prima da un confronto con l’associazione commercianti e con l’Aspp (che gestisce anche l’attuale parcheggio in piazza) per approfondire le conseguenze di questa scelta? Sembra sempre che si preferisca partire dalla fine invece che dall’inizio – sottolinea ancora l’esponente Dem –. Ultimi aspetti, degni di nota, sono la sorprendente assenza di qualsivoglia intervento sui sottoservizi, che andrebbero sempre realizzati prima e non dopo. E lo abbiamo visto recentissimamente la scarsa lungimiranza nel non aver previsto degli scavi volti a indagare la presenza di reperti archeologici, in passato già rinvenuti in quell’area. È palese – conclude Pierini – che ritrovamenti di un certo rilievo aprirebbero scenari e opportunità completamente nuovi per la piazza, e adesso non esiste occasione migliore".

Giorgio Giannaccini