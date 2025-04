Si dimette la consigliera Bravi: "Motivi personali e professionali"

La consigliera di minoranza Debora Bravi (nella foto) ha deciso di lasciare. Ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato nella giornata di martedì, con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, ai componenti l’assise settempedana e al sindaco, Rosa Piermattei. Nella sua lettera la consigliera ha motivato la sua decisione "con ragioni personali e crescenti impegni professionali fuori regione - si legge in una nota del Comune - che non le permettono più di esercitare con la dovuta dedizione e incisività il proprio ruolo istituzionale all’interno dell’organo consiliare. Al suo posto subentrerà l’avvocato Gabriele Pacini. "Nel suo messaggio, la consigliera ha voluto esprimere profonda gratitudine ai colleghi consiglieri, agli amministratori e a tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi anni di attività, riservando un ringraziamento particolare al gruppo consiliare Insieme per San Severino e alla comunità per l’opportunità ricevuta". Le dimissioni della Consigliera Bravi saranno formalmente oggetto del primo punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale convocata per lunedì prossimo. Tra i punti all’ordine del giorno poi, figura anche il conferimento della cittadinanza onoraria al commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli.

Gaia Gennaretti