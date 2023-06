Si dimostri cambiato davanti alle vittime

"Ricordiamoci che ci sono anche le vittime". L’avvocato Gianfranco Borgani ha assistito due dei ragazzi raggiunti dai proiettili della Glock di Luca Traini, la mattina del 3 febbraio 2018. "Al termine dei processi, Traini è stato condannato anche a pagare i risarcimenti. Ora ha tutto il diritto di procedere per una sua riabilitazione, e spero anzi che il reinserimento lo aiuti a capire l’enormità di quello che ha fatto, ma dovrebbe anche impegnarsi moralmente a risarcire chi ha sofferto, ora che può godere dei benefici previsti per chi sta scontando le pene. La legge oggi prevede un indennizzo dallo Stato solo per le vittime di mafia e terrorismo. Ma si potrebbe estendere questo diritto anche in caso di condanne definitive per reati con l’aggravante dei motivi di odio razziale, anche perché spesso in questi casi le vittime non sono persone che navigano nell’oro". Sugli indennizzi da parte dello Stato c’è un’evoluzione in atto. "In alcuni casi, sono state risarcite le vittime di violenza sessuale da parte di soggetti incapienti. Ma sono sentenze isolate, non c’è una legge generale e invece sarebbe giusto pensarci". L’avvocato Borgani parla di giustizia riparativa: "Quando si è commesso un reato, se la reazione dello Stato non vuole essere una mera vendetta, ci vuole la riparazione del torto, che è complessa e non solo materiale. Si deve creare una relazione tra reo e parte lesa, in questo caso si tratterebbe di far sì che Traini avesse una relazione con il mondo contro cui si è scagliato, per rendersi conto delle condizioni delle persone a cui ha sparato. Lui dice di non aver avuto una vita facile, ma credo che quella di quei ragazzi sia stata anche peggiore, saliti su un barcone per avere una speranza e finiti bersagliati da colpi di pistola. Il reo deve emendarsi, riparando al torto commesso. La giustizia riparativa non si può applicare sempre, ma ci sono stati tentativi che hanno dato risultati positivi anche in termine di prevenzione. Per ora, le vittime di Traini non hanno avuto risarcimenti né scuse. Ora lui può rimboccarsi le maniche e dimostrare di farsi carico delle conseguenze delle sue azioni. Certe lacerazioni non sono risarcibili, ma dove possibile si deve agire".

p. p.