Si è perso Spotti. Piccolo cagnolino senza collare

È uscito dal cancello della sua abitazione a Potenza Picena in zona Girio il 23 ottobre e da quel giorno i proprietari non lo trovano più. È Spotti, un cagnolino giovane, color beige, taglia piccola, molto buono. Al momento della scomparsa non indossava collare e pettorina. Tutti lo stanno cercando. Per segnalazioni si può chiamare il numero 3290662119.