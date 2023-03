Si è spento a 78 anni l’ex prof dello Scientifico Valentino Rombini

Si terrà oggi alle 16, nella chiesa del Duomo, il funerale di Valentino Rombini, 78 anni, apprezzato insegnante per molti anni allo Scientifico di Recanati. Molti ex studenti sui social hanno ricordato le sue qualità, di uomo e docente, e come li abbia aiutati a crescere in un’età, quella dell’adolescenza, così delicata. Appassionato di ciclismo, spesso si vedeva a spasso sulla sua due ruote. Viveva con la moglie Sonia e lascia le due figlie, Antonella e Maria Francesca. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Bamo.