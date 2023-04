Si è spento a 95 anni Aimone Cioli

Si svolgeranno oggi alle 15 a Visso, suo paese natale, i funerali di Aimone Cioli, scomparso sabato scorso a Macerata, dove abitava da moltissimi anni. Aveva 95 anni e il suo nome resta legato alla storia della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata alla cui dipendenze era stato assunto come giovane impiegato, per poi ricoprire nel tempo ruoli direttivi e dirigenziali sempre più importanti, fino alla carica di vice direttore generale dagli anni Settanta e di direttore generale alla fine della sua lunga carriera. Lascia la moglie Carla e i figli Andrea, Riccardo e Laura, quest’ultima – maceratese di nascita – molto nota per essere un’affermata manager, avendo ricoperto ruoli primari in importanti realtà industriali. Attualmente è amministratore delegato del gruppo Sirti, dopo esserlo stata in Cartasì, Rcs e Gedi.

re.ma.