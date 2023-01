Si è spento il 51enne Federico Lombardelli, ristoratore di paese

"Era un compagnone, l’amico di tutti. Con la passione per la cucina". Viene ricordato così dal suo paese, Colmurano, il 51enne Federico Lombardelli, ex ristoratore. Si è spento ieri mattina all’ospedale di Macerata in seguito a una malattia, lasciando la mamma Maria, le zie Giovanna e Dolaide, gli zii Vincenzo e Luigi e i cugini. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni. La sua passione l’aveva portato ad aprire un ristorante in Bulgaria, vicino Sofia. Nel 2021 aveva deciso di tornare a Colmurano, dove viveva con la mamma. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Colmurano.