Si è spento il sorriso di Tony Orazi. Anffas in lutto: "Vuoto incolmabile"

La comunità dell’Anffas di Macerata e non solo piange la scomparsa, avvenuta ieri all’età di cinquant’anni, di Tony Orazi, conosciutissimo in città, fratello di Anna Maria, titolare di una nota parrucchieria e centro estetico in via Roma e cognato di Andrea Verdolini, giornalista professionista, direttore di Tvrs Marche e collaboratore del "Carlino". Tony, all’interno della struttura assistenziale maceratese, era una sorta di colonna: affetto da una seria sindrome di Down e diabetico, grazie alle amorevoli cure dei genitori, entrambi scomparsi ed alla passione, competenza e professionalità del personale Anffas è riuscito a superare innumerevoli problemi di salute, contraddistinguendo la sua vita sempre con il sorriso ed una tempra ammirevole con la quale prendeva di petto anche le crisi più acute. Forza d’animo, grandi dosi di coraggio e disponibilità verso gli altri che lo hanno sempre accompagnato, in particolare da 6 anni a questa parte, quando da parte dell’Anffas, c’è stata una presa in carico totale e continuativa, sempre all’insegna di una profondissima umanità. Fatale, per lui, una polmonite bilaterale che si è manifestata a fine gennaio: Tony, con la sua consueta tenacia, ha lottato costantemente contro il male, coadiuvato dall’encomiabile impegno del personale sanitario, infermieristico ed Oss del reparto di medicina dell’ospedale di Macerata ma purtroppo le sue condizioni sono notevolmente peggiorate negli ultimi giorni sino all’ultimo respiro, ieri mattina, poco dopo le 7. Unanime il cordoglio da parte dei tantissimi che hanno avuto modo di conoscerlo: d’altronde a Macerata era una presenza costante, vista la sua passione per il cibo ed in particolare… le colazioni. "Lascia un vuoto difficilmente colmabile – hanno detto i responsabili dell’Anffas – e già avvertiamo la sua assenza". La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione in via Ventura, mentre i funerali si celebreranno oggi alle 16 nella parrocchia di Santa Maria delle Vergini a Macerata, il quartiere dov’è nato e cresciuto, dispensando senza riserve, per tanti anni, la sua incontenibile e contagiosa spontaneità e simpatia.