Si è spento "Mechengo", la mascotte cittadina

di Francesco Rossetti

Modesto Foresi se n’è andato. ‘Mechengo’, come lo chiamavano tanti suoi concittadini, ultimamente non girava più tra le vie paese. All’età di 66 anni una malattia lo ha portato via. Lo piangono in molti nella sua Montecosaro, sia allo Scalo, dove c’erano le sue origini, che nel centro storico. Qui, era una sorta di mascotte della casa di riposo Antonio Gatti, struttura in cui era ospite fin dagli anni ’80. Un ‘personaggio’ cittadino e di paese come si direbbe in gergo, con tutte le sue particolarità, i suoi eccessi e che spesso combinava anche qualche marachella, ma certamente un animo buono, di quelli a cui si perdona tutto e benvoluto da tutta la comunità. Cesare Serafini, sindaco del comune di Montecosaro tra il 1980 e il 1995, lo ricorda con affetto: "Per me era come un figlio – dice l’ex primo cittadino –, spesso veniva a casa mia, avevamo un bel rapporto. A volte ne faceva qualcuna di troppo, come quando prese un’auto dell’ufficio tecnico comunale e arrivò a Pescara, in Abruzzo, rincorso dai carabinieri – spiega sorridendo –. Alla fine anche gli stessi militari compresero e la faccenda si risolse bonariamente. Nonostante qualche ‘bischerata’, gli si voleva bene ugualmente e così credo facessero un po’ tutti i montecosaresi. D’altronde, era remissivo quando veniva ripreso e rimaneva simpatico agli occhi della gente. Era libero. Ci mancherà". Foresi era un appassionato di auto e da giovane aveva anche svolto l’apprendistato in una carrozzeria.

La notizia della sua scomparsa ha commosso l’intera comunità, con i tanti commenti apparsi sui social nelle ultime ore. "Se ne va un mito. Un pezzo della nostra gioventù che vivrà per sempre dentro di noi", "Ciao Modesto, sarai sempre ricordato per la tua simpatia" e ancora "sei volato in cielo tra gli angeli. Hai lasciato tanti bei ricordi. Ciao Mechengo, riposa in pace", le dediche di alcuni utenti. La salma di Foresi si trova nella casa funeraria Soft di via Roma e oggi alle 15 si terranno i funerali, alla chiesa di San Lorenzo. Poi, si procederà con la tumulazione al cimitero di Montecosaro.