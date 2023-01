Si era intascato i soldi della ditta per cui lavorava, 45enne condannato a 9 mesi con la condizionale

Accusato di appropriazione indebita, per essersi intascato soldi e beni della ditta per cui lavorava, è stato condannato ieri il 45enne Ronny Ramadori, residente a Morrovalle. I fatti sono avvenuti nel corso del 2015 e del 2016 in vari centri della provincia. Ramadori infatti lavorava come operatore e agente di commercio per la Wuerth. Andando a consegnare articoli vari per l’edilizia, e a incassare i pagamenti delle fatture, secondo l’accusa aveva iniziato a trattenere per sé parte dei beni e dei soldi, in tutto 615 euro in contanti e oggetti vari per un valore complessivo di 2.400 euro. Alla fine gli ammanchi erano stati notati e il dipendente denunciato. Ieri al termine del processo in tribunale a Macerata, l’avvocato Antonio Renis ha fatto presente che non c’erano prove certe del fatto che fosse stato lui a far sparire quello che mancava. Tuttavia il giudice Marika Vecchiarino lo ha condannato a nove mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e a risarcire la Wuerth, che era parte civile in giudizio con l’avvocato Leide Polci. Per le motivazioni della sentenza ci vorranno tre mesi, ma la difesa annuncia l’appello per riuscire a dimostrare l’innocenza dell’imputato.