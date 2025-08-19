Si finge maresciallo, per truffare un’anziana

Aveva telefonato a una portorecanatese di 72 anni, qualificandosi come un maresciallo dei carabinieri, e poi con l’inganno l’aveva convinta a effettuare un bonifico di quasi 20mila euro su un conto corrente che le aveva appena fornito.

Ma alla fine il truffatore, un 19enne italiano che vive in provincia di Salerno, in Campania, è stato scoperto dai ’veri’ carabinieri della stazione di Porto Recanati, e per questo è stato denunciato per truffa aggravata. Le indagini dei militari dell’Arma sono partite a luglio, quando una 72enne del posto si è recata in caserma, spiegando a loro quello che le era successo e sporgendo una querela. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto una strana telefonata da parte di un uomo, che aveva millantato di essere un maresciallo dei carabinieri. E in breve il farabutto, dopo essersi guadagnato la fiducia della portorecanatese, aveva accampato la scusa che non era stata eseguita correttamente un’operazione bancaria relativa al conto corrente della 72enne. A quel punto il truffatore, sempre al telefono, l’aveva convinta a effettuare un bonifico bancario per la maxi cifra di 19.800 euro su altro conto corrente, fornendo un apposito Iban. Senza sospettare nulla di male, la malcapitata aveva creduto al falso maresciallo, tanto da effettuare poco dopo il bonifico come le era stato indicato. Tuttavia, la 72enne si è poi resa conto di essere stata raggirata e allora si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. Da lì sono partiti i primi accertamenti. E grazie a delle indagini telematiche e bancarie, i militari di Porto Recanati sono riusciti a identificare il presunto truffatore, risultato intestatario del conto corrente sul quale la vittima aveva effettuato il bonifico. Inevitabilmente, il giovane è stato destinatario di una denuncia per il reato di truffa aggravata.

Giorgio Giannaccini