"Si lavora con gli operai"

"Durante la settimana si lavora più con gli operai della ricostruzione che con i turisti. Poi nei fine settimana arriva anche qualcuno che viene a fare una passeggiata o a vedere come vanno i lavori". Così Angelo Temperi, titolare del negozio di generi alimentari di Ussita. "In paese stanno ricostruendo, ma è difficile sbilanciarsi sui tempi, anche perché le ditte hanno preso tanti lavori e inevitabilmente procedono un po’ a rilento". Anche Temperi, come quasi tutti gli abitanti di Ussita, vive in una Sae, una casetta provvisoria di legno. "La nostra è una popolazione soprattutto anziana, tanti se ne sono andati dopo le scosse". La stagione invernale? "Ci ha deluso, c’è stata gente solo a Natale. Però iniziative come quella di oggi (ieri, ndr) sono sicuramente positive".