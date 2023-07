Si parla del Chienti ma il Comune è assente

di Barbara Palombi

La prima assemblea organizzata dal comitato Civitanova Unita, dedicata alla bonifica del basso bacino del fiume Chienti, si è svolta senza la presenza dell’amministrazione comunale e regionale. Invitati a prendere parte al all’incontro nella sala Don Lino Ramini, hanno preferito non partecipare. Nonostante le assenze politiche alcuni cittadini hanno invece scelto di esserci. La serata si è aperta con un documentario che ha ripercorso le tappe di questa lunga vicenda. Le attività che hanno causato l’inquinamento delle falde acquifere del Basso Chienti, un territorio di ben 26 chilometri. Nel 1992 venne scoperta la presenza del tricloroetano nelle acque e nei terreni del fiume. Diverse aziende calzaturiere finiscono così sotto accusa e nel 2001 l’area che comprende anche Civitanova viene inserita nel Sin (Siti di interesse nazionale), acronimo che rappresenta le aree contaminate e classificate come pericolose dallo Stato. "Questo è la prima assemblea pubblica che abbiamo organizzato – spiega Giuliana Venturini, referente del comitato Civitanova Unita – perché sentiamo l’esigenza di occuparci del territorio promuovendo il concetto di cittadinanza attiva che collabora con l’amministrazione". Presente invece il partito di opposizione Dipende da Noi, rappresentato da Elisabetta Giorgini che sottolinea: "Noi come movimento ci siamo mossi denunciando un ritardo di cinque mesi con cui si è interdetta l’area circostante del tiro a volo (l’ordinanza del sindaco a giugno, ndr). È giusto unire la parte politica, tecnica e dei cittadini in un grande voce che ci aiuti a trovare soluzioni concrete". Il dibattito è continuato analizzando i dati dello studio Sentieri approvato dal ministero della Salute che evidenzia i rischi per la salute della popolazione residente in prossimità dei siti inquinati a causa delle contaminazioni ambientali. Lo studio inoltre indica, tra le sue pagine, un rischio di mortalità maggiore del due per cento rispetto ad aree non contaminate, pari a circa 1668 decessi l’anno. "Il Basso Bacino del Chienti – prosegue il medico Paolo Maria Squadroni – ha il triste primato di far parte di questi siti e dal 2013 al 2017 si è osservato un eccesso della mortalità generale in entrambi i sessi e un eccesso di mortalità nella sezione infantile e giovanile sia per condizione morbose che per malformazioni congenite". A chiudere l’incontro l’intervento di Giulio Silenzi, ex presidente della provincia di Macerata: "Sarebbe stato interessante capire come l’amministrazione ha intenzione di muoversi sulla questione".