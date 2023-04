Si parlerà di Tari e diretta streaming

È stata programmata per domani sera (con inizio alle 21.15) al Palazzo Lazzarini, una nuova seduta del consiglio comunale di Morrovalle. Saranno nove i punti all’ordine del giorno da discutere e, oltre all’approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare, l’assise entrerà nel vivo con l’approvazione del regolamento contente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato di protezione come stabilito dalla direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri dello scorso dicembre. Verrà poi esaminata la richiesta proposta da un quinto dei consiglieri, relativa al regolamento comunale per le riprese audiovisive in diretta streaming delle sedute del consiglio dopodiché si procederà con l’approvazione per la disciplina dello svolgimento in modalità telematica che interesserà anche la giunta, conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari. La discussione continuerà sul tema dell’affidamento del servizio di tesoreria comunale, poi con l’approvazione delle tariffe della Tari da applicare per l’anno in corso. Come ultimi punti su cui disquisire, figurano l’approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022 e la variazione al bilancio di previsione 20232025 con la relativa applicazione dell’avanzo 2022.