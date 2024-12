Si parte il 5 su Tvrs:. Osimana-Matelica

Delineato il programma delle partite di Eccellenza e Promozione che saranno trasmesse alle 14.30 in diretta su Tvrs nel messe prossimo. Ogni telecronaca sarà affiancata da un commento tecnico di un affiliato dell’associazione allenatori. In programma ci sono quattro partite di formazioni della provincia in Eccellenza; mentre in Promozione si seguiranno i match di tre squadre del Maceratese.

ECCELLENZA: Domenica 5, Osimana-Matelica; il 12, Tolentino-K Sport Montecchio Gallo; il 19, Monturano Campiglione-Sangiustese; il 26, Montegranaro-Maceratese. PROMOZIONE: Sabato 4, Cluentina-Trodica; l’11, Marina-Fermignanese; il 18, Appignanese-Tavullia Valfoglia; il 25 Porto Sant’Elpidio-Settempeda