Si passerà da 94 a 97 posti più dodici diurni

"Abbiamo lavorato con grande impegno in questi mesi per garantire un equilibrio tra la sostenibilità economica e gli adeguamenti previsti dalle normative. Non a caso da quest’anno ci pregiamo, come Asp, di sedere al Tavolo Regionale Permanente, costituito proprio per confrontarsi con le parti istituzionali sui temi più rilevanti del momento nel settore sociale e socio-sanitario". A parlare è il direttore generale Simone Paolo Ricci. Per lui, in carica dal primo gennaio 2025, si è trattato di un "dolce ritorno", avendo già rivestito questo ruolo per tre anni, dal 2019 al 2021 (in piena pandemia). Dice di essersi trovato bene sia con la gestione di prima che di oggi. Lo scorso novembre l’Asp ha ottenuto l’autorizzazione d’esercizio ai sensi della nuova normativa regionale, posizionandosi tra le prime strutture del territorio a raggiungere questo traguardo. "Tale riconoscimento certifica il rispetto dei più aggiornati requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi - ha proseguito Ricci -. Questo risultato è il frutto di un lavoro meticoloso effettuato in primis dalla dottoressa Laila Cervigni (direzione sanitaria, ndr) insieme al personale amministrativo". L’Asp intanto è pronta a confrontarsi con la prova dell’accreditamento istituzionale, che prevede oltre 118 requisiti di qualità gestionale e professionale. Inoltre, insieme all’Ats (Ambito territoriale sociale) 16 (poi anche 17 e 18), l’Asp dal 2024 ha promosso anche un tavolo di progetto con altre strutture per favorire modalità integrate di gestione di alcune pratiche, come le nuove autorizzazioni o accreditamenti istituzionali. Il tavolo si riunisce periodicamente, convocato dal coordinatore di Ambito Valerio Valeriani e dal dg Ricci e ha già dato vita a importanti convenzioni con altri enti del territorio. "È importante fare rete", aggiunge il presidente Fabrizio Castelli, che evidenzia inoltre gli obiettivi principali per Tolentino: il completamento della fase di accreditamento e la sistemazione della sede storica della casa di riposo, a partire dai bagni; i lavori verranno svolti in presenza degli ospiti. Alla fine si passerà da 94 a 97 posti per residenti (la capienza massima) oltre a dodici diurni. Un’opera da 500mila euro con fondi del Comune. "Vogliamo ripristinare un dialogo costruttivo con le parti sindacali", ha precisato Ricci. "Siamo presenti nella vita quotidiana degli ospiti – ha concluso il vicepresidente Attili -: la commissione, formata da chi vive la casa di riposo, come operatori, ospiti e famiglie, si è già riunita e ha risolto alcune problematiche".

l. g.