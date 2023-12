Si pattina sul ghiaccio da domani pomeriggio a domenica 7 gennaio

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Macerata, per la prima volta nella nuovissima cornice di piazza Mazzini. Tra le iniziative del cartellone 2023 "Macerata per Natale", la pista si inserisce nei ritorni più attesi da bambini e adulti, per un divertimento all’insegna delle tradizioni. L’apertura è prevista domani, con attività continua fino al 7 gennaio: sarà possibile pattinare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 10-13 e 15-20, sabato, domenica e festivi negli orari 10-13 e 15-24.

Un’occasione di svago organizzata delle associazioni Mad Events Srls di Simone Amadio e Zero 18 Non solo Eventi di Giulio Spadoni: "Siamo contenti di poter tornare a Macerata nel periodo natalizio – affermano i curatori – proponendo anche Il Villaggio di Babbo Natale itinerante". E accanto alla pista non manca una piccola area food, pronta a deliziare i curiosi con specialità argentine, pugliesi e abruzzesi.

m. d. m.