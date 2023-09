Si perde sul sentiero verso Sefro: rintracciato in tarda serata

Paura, giovedì sera, per un escursionista di 68 anni residente in provincia. Nel pomeriggio stava percorrendo un sentiero lungo Valle Scurosa, a Sefro, quando avrebbe perso l’orientamento ritrovandosi in una zona molto impervia, a ridosso di salti di roccia. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.30 e la centrale ha così chiesto l’intervento immediato della stazione competente di Macerata. Il 68enne, di Morrovalle, è stato rintracciato poco dopo le 23.