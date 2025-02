Si prolunga la chiusura dell’ufficio postale, proteste a Montelupone

C’è un profondo malumore tra i cittadini di Montelupone, per la temporanea chiusura dell’ufficio postale, con annessa impossibilità di utilizzare il Postamat per effettuare prelievi.

Tutti sanno che sono in corso lavori di adeguamento degli spazi e che, dunque, c’è una condizione di necessità, ma il tempo inizialmente previsto per realizzarli si è notevolmente allungato. In un primo momento infatti è stata prevista una chiusura dal 25 gennaio al 17 febbraio, ma a ridosso della scadenza è arrivata una nuova comunicazione che ha annunciato la proroga della chiusura fino al 7 aprile. Naturalmente se tutto va liscio, perché c’è il rischio che i tempi scivolino anche oltre questa data.

Il Comune ha comunicato via web ai cittadini che in questo periodo ci si può rivolgere all’ufficio postale di via Silvio Pellico a Potenza Picena (a circa 6 chilometri), ma questa indicazione non risolve granché. Il problema, infatti, si pone soprattutto – ma non solo – per gli anziani, ed è più marcato di quanto potrebbe accadere altrove, visto che Montelupone è uno dei paesi a desertificazione bancaria: la sede della Bper (residuo dei tanti passaggi seguiti alla dissoluzione di Banca Marche) è stata chiusa da tempo, come pure la filiale del Banco di credito cooperativo di Recanati e Colmurano, che però ha lasciato il bancomat. I cittadini si chiedono se non sia possibile, con qualche intervento specifico temporaneo, attenuare i disagi.