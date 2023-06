Si può fare arte anche in una zona industriale

Al Navitas Coworking di Civitanova arrivano le Art Weeks, un progetto che porta l’arte nella zona industriale per superare il concetto che confina questa area all’interno di un perimetro esclusivamente vocato a luogo di lavoro. La prima edizione si apre con un’esposizione personale delle opere del giovane artista ascolano Ado Brandimarte, dal titolo ‘Tutto ciò che non appare, è’ a cura di Benedetta Monti e con la direzione artistica dell’architetto Nicoletta Centioni. La ricerca artistica di Brandimarte si focalizza principalmente intorno alla scultura. Spiega l’artista che "la riproduzione tramite calco, operazione tecnicamente chiamata formatura, è un procedimento antico usato per produrre copie di elementi scultorei in vari materiali. Con il passare del tempo, la tecnologia ha reso sempre più efficiente e pratica questa tecnica, ormai vicina però ad essere sostituita da processi come la fotogrammetria e stampa 3D, che presto saranno più veloci ed economiche delle tecniche classiche. Il mio intento in sintesi, è rendere il processo produttore un prodotto". Da un lato il focus artistico sulla tecnica realizzativa, valore condiviso anche con il processo industriale, e dall’altro il desiderio di un ritorno a una artigianalità antica. L’esposizione è ospitata nel cuore della zona industriale A (Piane Chienti), all’interno del Navitas Coworking, realtà che ormai da otto anni offre spazi di lavoro a liberi professionisti e aziende e che si impegna nella costruzione di una community multidisciplinare e interconnessa. Si parte venerdì 10 giugno con la serata di vernissage per finire domenica. La mostra è visitabile, presso il Navitas Coworking, dalle ore 9 alle 19.

l. c.