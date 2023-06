Si rafforza di servizi l’ospedale di Comunità

di Asterio Tubaldi

L’ospedale di Comunità di Recanati sarà arricchito di servizi di diagnostica e verranno potenziate le attività ambulatoriali specialistiche, quelle di primo intervento e le cure intermedie con l’obiettivo di dare più prestazioni agli utenti recanatesi e del territorio senza che questi siano costretti a rivolgersi ad altri ospedali. In sintesi è questo quanto prevede il nuovo piano sanitario regionale, assicura l’assessore delle Marche Filippo Saltamartini. Ad esempio si è molto criticato il fatto che il punto di primo intervento sia oggi in pericolo di sopravvivenza perché la sua esistenza non è prevista nel decreto ministeriale 70 del 2015 che organizza e stabilisce cosa debbano essere organizzati gli ospedali di Comunità. "Però – afferma Saltamartini – noi abbiamo stabilito nel nostro piano socio sanitario che non si può togliere ciò che già c’è, quindi facendo una fotografia dell’esistente, il punto di primo intervento (Ppi, ndr) continuiamo a prevederlo sia per Recanati che per Tolentino". Questo, però, come un effetto domino imporrà che il Ppi possa essere efficiente solo se all’interno dell’ospedale ci sono altri servizi, semmai non funziona e non drena l’attività di altri pronti soccorsi; a cominciare, ad esempio, dall’allargamento della diagnostica perché il Ppi, se vuole funzionare, ha bisogno sicuramente di una radiologia con tanto di tac e dei dispositivi Poct che il vecchio direttore Pierpaolo Morosini, parliamo dell’estate 2009, aveva installato per permettere al personale in servizio di effettuare le analisi del sangue. Nel 2016, però, i macchinari vennero imballati e trasferiti ad altri ospedali. Il nuovo progetto, naturalmente, impone maggiore personale in servizio. Stesso discorso per le cure intermedie che dovrebbero essere gestite, così è previsto in un ospedale di Comunità, dai medici di medicina generale come era stato tentato all’inizio. Oggi al Santa Lucia ci sono 22 pazienti ricoverati nel reparto cure intermedie assistiti da due medici ospedalieri. Ma, sempre per la fotografia scattata dal piano socio sanitario, questi posti letto devono servire a trattare pazienti non acuti che hanno bisogno di riabilitazione e che possono essere curati nell’ospedale di Recanati e non lasciati a Civitanova o Macerata. L’obiettivo, quindi, ribadisce Saltamartini, è portare a 30 i posti letto le cure intermedie, aumentando il numero dei medici ospedalieri e questo si può fare quando sarà possibile disporre di altre figure professionali. Lo stesso per la Tac che oggi non può essere inserita nel vecchio reparto di radiologia perché richiederebbe lavori strutturali molto costosi. La Tac sarà funzionante nella nuova Casa della salute "che si farà al 100% perché è tutto finanziato e si sta procedendo per la sua realizzazione. Si tratta di un investimento molto importante per l’ospedale di Recanati e non s’impegnano milioni di euro per una struttura per poi lasciarla vuota e inutilizzata – conclude Saltamartini –. Ed è per questo che dobbiamo fornirla di tutte le tecnologie necessarie".